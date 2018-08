Bescheidenheid bij FC Twente: ‘De titel is niet realistisch op dit moment’

FC Twente begint het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie vrijdagavond met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam. De Tukkers willen als vanzelfsprekend zo snel mogelijk terugkeren in de Eredivisie, maar trainer Marino Pusic tempert de verwachtingen. De oefenmeester vindt het kampioenschap geen realistische doelstelling.

“De titel is niet realistisch op dit moment. De samenstelling van de selectie is nog niet rond, het komt laat tot stand. We zullen meer tijd nodig hebben”, zegt Pusic in gesprek met de NOS. “We zijn eigenlijk een club en selectie in opbouw. Als je zegt dat FC Twente kampioen moet worden, zeg ik dat het niet in verhouding staat met de situatie. Er moeten nog spelers bijkomen en ik verwacht dat dit ook gaat gebeuren.”

“Twente is een fantastische club, met fantastische mensen. Kijk naar wat er aan seizoenkaarten verkocht is, hoe het hier leeft. Net als de mensen die nu keihard werken om zaken weer voor elkaar te krijgen. Zij kunnen er niets aan doen”, stelt de oefenmeester over het negatieve imago van FC Twente. Ook aanwinst Wout Brama begrijpt dat de Tukkers niet geliefd zijn. “Maar wat kunnen wij eraan doen? We moeten gewoon weer normaal doen, dan zal het langzaam omdraaien.”

“Enige bescheidenheid past ons. Maar we hoeven niet in onze schulp te kruipen en excuses te maken naar iedereen”, vervolgt Brama, die zich enkele weken geleden kritisch uitliet over de samenstelling van de selectie. “Er zijn een aantal versterkingen bij gekomen, die kwaliteit met zich meebrengen. Dus daar ben ik wel tevreden mee. Na een wedstrijd of tien zullen we een doelstelling formuleren.”