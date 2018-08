PSV deed bod op ‘Guti’: ‘Ik zou het aanstootgevend willen noemen’

PSV deed deze zomer een poging om Érick Gutiérrez over te nemen van Pachuca, maar de club uit Mexico lachte het bod van de Eindhovenaren weg. De kampioen van de Eredivisie ging vervolgens in zee met Ryan Thomas van PEC Zwolle en lijkt zodoende geen werk meer te maken van de komst van Guti.

Vicevoorzitter Andrés Fassi van Pachuca herhaalde donderdag, bij de presentatie van aanvaller Leonardo Ulloa, dat hij het voorstel van PSV niet serieus kon nemen: “Het bod dat we hebben ontvangen, zou ik aanstootgevend willen noemen voor zowel de speler als ons instituut”, zo wordt de directeur geciteerd door onder meer Medio Tiempo.

“Het was een bod dat niet in overweging kon worden genomen, niet eens kon worden besproken. Het was een bod dat zeventig tot tachtig procent lager lag dan de werkelijke waarde van de speler. In zo’n situatie hoef je niet eens meer te praten”, besluit Fassi. PSV wilde Gutiérrez naar verluidt huren met een optie tot koop van vier miljoen euro.

Fassi had zich tien dagen geleden ook al uitgelaten over het bod van PSV: “Het bod is een derde van wat hij waard is.” De 23-jarige Gutiérrez komt uit de jeugdopleiding van Pachuca en speelde meer dan 160 wedstrijden in het eerste elftal. De linkspoot annex aanvoerder, die negen interlands voor Mexico speelde, heeft nog een contract tot medio 2020.