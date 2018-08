Vitesse is kansloos na rode kaart en ligt uit Europa League

Vitesse is uitgespeeld in Europa. De club uit Arnhem moest donderdag een 0-1 nederlaag zien weg te poetsen tegen FC Basel, maar in Zwitserland werd met dezelfde cijfers verloren (1-0). RotBlau mag het nu in de play-offronde van de Europa League opnemen tegen FK Astana uit Kazachstan.

Leonid Slutsky begon met dezelfde namen die FC Groningen zondag met 5-1 over de knie legden, maar dit keer kon er dus niet worden gewonnen. De bezoekers in het geelzwart begonnen wel goed, al was de eerste kans voor de gastheer. Maikel van der Werff blokkeerde met een uiterste inspanning een doelpoging. Even later was Valentin Stocker dicht bij een treffer, maar zijn omhaal werd tegengehouden door verdediger Jake Clarke-Salter.

Vitesse werd na zeventien minuten voor het eerst serieus gevaarlijk: Matus Bero kreeg een kopkans uit een hoekschop en mikte rakelings naast. Nadat Basel via Fabian Frei gevaarlijk was geweest, was het Clarke-Salter die de wedstrijd enigszins besliste. Hij kreeg een rode kaart vanwege gevaarlijk spel en Albian Ajeti scoorde vervolgens uit een corner de 1-0. Vitesse moest daardoor twee keer scoren om nog verder te bekeren in de Europa League.

Ajeti had Basel voor rust op een ruimere voorsprong kunnen zetten, maar de aanvaller liet twee mogelijkheden liggen. Slutsky voerde in de rust geen wissels door; na de rode kaart had hij overigens Rasmus Thelander in het veld gebracht voor de geslachtofferde Bero. Thelander ging na acht minuten in het tweede bedrijf in de fout: hij leverde de bal in bij Luca Zuffi, maar de middenvelder kwam niet voorbij de uitstekend keepende Eduardo.

Het spel viel hierna enigszins dood op St. Jakob-Park. Het Basel van trainer Marcel Koller hoefde niet meer zo nodig en het Vitesse van Slutsky kon zeker met tien man niet veel uitrichten. Navarone Foor schoot over en verder kwam Vitesse niet meer. Aan de andere kant deden Frei, Stocker en Serey Dié pogingen om er 2-0 van te maken, maar er zou niet meer worden gescoord. Bij Basel stond Ricky van Wolfswinkel overigens in de basis, maar de Nederlander kwam nauwelijks in het stuk voor.