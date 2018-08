Feyenoord - AS Trencín: blessures, vermoedelijke opstelling, tv-uitzending

Feyenoord heeft donderdagavond een wonder nodig om de laatste voorronde van de Europa League te bereiken. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst moet in De Kuip een 4-0 achterstand zien weg te poetsen tegen het Slowaakse AS Trencín. In de aanloop naar het duel, dat om 20.30 uur begint, heeft Van Bronckhorst de nodige personele problemen.



Selectie en vermoedelijke opstelling van Feyenoord

Feyenoord kan geen beroep doen op zes spelers. Nicolai Jörgensen, Ridgeciano Haps en Renato Tapia zijn al langere tijd geblesseerd en ook Jeremiah St. Juste is niet fit: hij moest zich zondag tegen De Graafschap na een helft laten vervangen. Yassin Ayoub maakte deze week minuten bij het beloftenelftal, maar waarschijnlijk komt het duel met Trencín ook voor hem te vroeg. Jean-Paul Boëtius is disciplinair geschorst door de club na zijn rode kaart tegen De Graafschap. Daartegenover staat de terugkeer van Eric Botteghin, Tonny Vilhena en Robin van Persie in de selectie: zij waren er in Slowakije niet bij.

Ten opzichte van het duel met De Graafschap (2-0 nederlaag) zal Van Bronckhorst enkele wijzigingen doorvoeren. Bart Nieuwkoop neemt de plek van St. Juste over als rechtsback en Sam Larsson vervangt Boëtius, zo verwacht het Algemeen Dagblad. Bovendien lijkt linksback Tyrell Malacia de voorkeur te krijgen boven Calvin Verdonk. In de voorbereiding leek Malacia de concurrentiestrijd te verliezen, maar hij krijgt nu mogelijk een nieuwe kans om zich te bewijzen.

In de as van het veld lijken er geen wijzigingen doorgevoerd te worden. De verwachting is dat Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden net als in Doetinchem het centrum van de verdediging vormen. Vilhena, die in Slowakije geschorst was, krijgt waarschijnlijk de voorkeur boven Sofyan Amrabat op het middenveld. In de spits doet Van Bronckhorst opnieuw een beroep op Van Persie; vorige week stond Dylan Vente op die positie.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Botteghin, Van der Heijden, Malacia; Clasie, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Van Persie, Larsson



Feyenoord - Trencín op televisie

De wedstrijd tussen Feyenoord en Trencín wordt donderdagavond uitgezonden op FOX Sports 1. Het duel van vorige week was nog te zien op RTL 7, maar die zender zendt ditmaal geen Europa League-wedstrijden uit. De uitzending van FOX Sports begint om 20.00 uur; de aftrap van de wedstrijd is om 20.30 uur. Als Feyenoord voor een wonder zorgt, wacht in de laatste voorronde een tweeluik met AEK Larnaca of Sturm Graz. De Cypriotische club heeft uitstekende papieren, na een 0-2 zege in de heenwedstrijd.