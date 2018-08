Man van veertien goals en acht assists stelt AS Roma en Juventus teleur

Mikel Oyarzabal blijft bij Real Sociedad. De linksbuiten heeft zijn contract met twee seizoenen verlengd en ligt nu tot de zomer van 2024 vast in Anoeta. Daarmee lijkt Oyarzabal uit te sluiten dat hij deze zomer nog bij de Txuri-urdinak vertrekt.

Oyarzabal is in beeld bij onder meer Athletic Club, AS Roma en Juventus, maar blijft de club van trainer Asier Garitano dus trouw. De linksbuiten speelt sinds zijn vijftiende voor Real Sociedad en staat op 110 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was hij goed voor 24 doelpunten en 19 assists.

De international van Jong Spanje beleefde vorig seizoen een uitstekend voetbaljaar. Hij speelde 43 duels en kwam tot liefst veertien doelpunten en acht assists. Die prestatie kwam Oyarzabal op de nodige belangstelling te staan, maar hij lijkt in ieder geval tot de winterstop dus bij Real Sociedad te blijven.

Real Sociedad trapt de competitie zaterdag af met een uitwedstrijd tegen Villarreal. De Basken eindigden vorig seizoen op de twaalfde plaats en versterkten zich deze zomer met twee spelers: Theo Hernández werd gehuurd van Real Madrid en middenvelder Mikel Merino werd overgenomen van Newcastle United.