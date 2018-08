Veerman en ADO bekvechten: ‘Nou, ik heb nooit een keuze gehad’

Henk Veerman zette vorige week zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen bij het Duitse St. Pauli, nadat de ex-spits van sc Heerenveen lange tijd in verband werd gebracht met een overstap naar ADO Den Haag. Veerman baalt van de ontstane transfersoap en ook ADO kijkt met een onprettig gevoel terug op de kwestie.

De irritatie van Veerman zit vooral in het feit dat Mattijs Manders, directeur van de residentieclub, eerder suggereerde dat de aanvaller vanwege het geld naar Duitsland vertrok. "Ik wilde graag naar Den Haag", benadrukt Veerman in gesprek met Voetbal International. "Ik vind het jammer hoe zij er achteraf mee om zijn gegaan. Nadat ik voor Sankt Pauli koos, las ik dat zij riepen dat ik voor het geld gekozen had. Nou, ik heb nooit een keuze gehad."

"In de dik drie jaar dat ik bij Heerenveen heb gespeeld, is Sankt Pauli de enige club die rond is gekomen over een transfer (voor ongeveer zes ton, red.)." Veerman geeft aan dat ADO drie weken lang heeft onderhandeld met Heerenveen, maar dat een akkoord nooit is bereikt. Manders laat aan het weekblad weten dat hij een andere kijk op de zaak heeft.

"De suggestie dat het alleen om geld gaat, heb ik al genuanceerd. Mijn frustratie zit er vooral in dat je als Eredivisionist ineens volslagen kansloos bent als een club uit de Tweede Bundesliga zich meldt. (...) Dat wij met Heerenveen niet rond kwamen, klopt niet. We respecteren uiteraard de keuze van Henk, maar hebben aan de hele gang van zaken een heel wrang gevoel overgehouden."