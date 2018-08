‘Pogba laat Mourinho verbijsterd achter met uitspraken over vertrouwen’

Paul Pogba was vrijdag nog een van de belangrijkste spelers aan de kant van Manchester United in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Leicester City, maar de Fransman wekte na afloop van dat duel wel enige verbazing met zijn uitspraken. “Er zijn dingen die ik kan zeggen en er zijn dingen die ik niet kan zeggen, anders krijg ik een boete”, liet hij zich cryptisch uit tijdens een persconferentie, eraan toevoegend dat het ‘makkelijker zou zijn als er meer vertrouwen’ was.

Deze uitspraken hebben volgens de Engelse kwaliteitskrant The Telegraph op hun beurt weer voor verbijstering bij José Mourinho gezorgd. De Portugees ging ervan uit dat zijn relatie met de wereldkampioen na een moeizaam afgelopen seizoen juist weer op een acceptabel niveau was gekomen, aangezien Pogba verder geen klachten had toen hij begin vorige week terugkeerde van vakantie.

Mourinho is naar verluidt op dit moment tevreden over zijn band met de middenvelder en verwacht van zijn spelers dat zij hun ontevredenheid eerst aan hem kenbaar maken voordat zij die op publieke wijze uiten. Deze nieuwe ontwikkelingen rond Pogba komen op een moment dat hij nadrukkelijk in de belangstelling staat van Barcelona. De kans dat Manchester United mee gaat werken aan een vertrek lijkt, nu de Engelse transferperiode afgelopen is, echter klein.

Wes Brown, voormalig verdediger van the Red Devils, gaat er dan ook van uit dat Pogba gewoon op Old Trafford blijft: “Hij was vrijdag de aanvoerder, scoorde uit een penalty, heeft een geweldig WK gespeeld en ik hoop dat hij dit door kan trekken en een fantastisch seizoen kan spelen voor United. Misschien krijgt hij dit seizoen wat meer vrijheid nu Fred er is en Nemanja Matic nog terug moet komen.”

“Het ziet ernaar uit dat Fred zich graag over het hele veld beweegt en het lijkt erop dat hij het leuk vindt om te verdedigen. Dat betekent dat Pogba misschien wat verder vooruit kan spelen. We zullen moeten afwachten, het is nu een beetje vroeg om al te kunnen zien hoe dat zich zal ontwikkelen en of hij meer aanvallend of wat meer verdedigend zal spelen”, legt Brown uit aan de Daily Star.