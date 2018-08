Müller: ‘Hij heeft laten zien waarom de club hem niet laat vertrekken’

Robert Lewandowski was zondag de grote man voor Bayern München tijdens de ruime zege op Eintracht Frankfurt (0-5) in de strijd om de Supercup. De Pool nam de eerste drie doelpunten voor zijn rekening en legde daarmee de basis voor de overwinning. Thomas Müller, zelf goed voor een assist, is lyrisch over zijn ploeggenoot.

Lewandowski is de afgelopen weken een van de meest besproken spelers uit de Bundesliga. De 29-jarige spits aasde deze zomer op een transfer, maar mocht van Bayern niet vertrekken. Hoewel de transfermarkt nog open is, heeft hij volgens trainer Niko Kovac besloten om zich in zijn lot te schikken. Müller stelt dat Lewandowski van grote waarde is voor Bayern.

"Het was een fantastisch antwoord op alle kritiek", vertelt de middenvelder annex aanvaller van Bayern. "Hij heeft opnieuw zijn kwaliteit aangetoond, hoewel hij zijn klasse aan niemand meer hoeft te bewijzen. Als hij honderd procent fit is, is hij enorm belangrijk voor ons. En daarom laat de club hem niet gaan", aldus Müller in de Duitse pers.

Sportief directeur Hasan Salihamidzic prijst het optreden van Lewandowski eveneens. Hij had niet verwacht dat de aanvaller er met de pet naar zou gooien, geeft Salihamidzic aan. "Hij is een professional. Hij heeft op de goede manier gereageerd. Dit is wat ik van hem wilde zien. Voor mij is hij een van de beste, zo niet de beste spits ter wereld. Dat heeft hij weer laten zien."