‘Of ik hier nog zou zijn als Conte er was? Nee, absoluut niet, nee’

Chelsea won zaterdag met 0-3 van Huddersfield Town, waardoor de ploeg van Maurizio Sarri goed is begonnen aan het officiële voetbalseizoen. De Italiaanse manager is de opvolger van de vertrokken Antonio Conte en Willian is lovend over de ex-trainer van Napoli. De Braziliaan zegt dat hij zeker niet bij Chelsea was gebleven als Conte nog de leiding had op Stamford Bridge.

“Ik ben hier. Ik ben hier, omdat ik voor Chelsea wil spelen. Ik zal alleen vertrekken als Chelsea wil dat ik vertrek. Of ik hier nog zou zijn als Conte er was? Nee, absoluut niet. Nee”, wordt de aanvallende middenvelder geciteerd door verschillende media, waaronder Goal en ESPN. Willian was belangrijk in het duel met Huddersfield en de Brazilaan geeft toe dat hij vertrouwen voelt van Sarri.

“We zijn nog maar net begonnen. We weten dat we nog moeten verbeteren. Jorginho heeft het ook uitstekend gedaan. Hij heeft veel kwaliteit en hij helpt ons om beter van achteruit op te bouwen. Ik vind dat we goed gespeeld hebben. Nu moeten we doorgaan, want volgende week zaterdag wacht Arsenal, een geweldige wedstrijd, en die willen we winnen.”

“Of ik plezier heb onder de nieuwe manager? Ja, omdat we ander voetbal spelen nu, met een verschillende speelstijl. De manager vertelt ons dat we plezier moeten hebben, maar met verantwoordelijkheden. We spelen een ander spelletje nu en daarom denk ik dat we Arsenal veel problemen kunnen bezorgen. We hebben voorin veel spelers van topkwaliteit zoals Eden Hazard en Pedro. Zulke spelers willen dergelijk voetbal spelen, niet?”