‘Volgens mij doet Ten Hag het gewoon om spelers tevreden te houden’

Erik ten Hag koos er tegen Heracles Almelo voor om het elftal van Ajax op vier plaatsen te wijzigen en verdedigde het sparen van Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Nicolas Tagliafico na afloop. De bekritiseerde oefenmeester wees op vroegere blessures en vermoeidheid vanwege deelname aan het WK in Rusland.

Critici vragen zich af waarom Ten Hag niet met zijn sterkste elftal startte en waarom hij er niet voor koos om in dat geval deze spelers pas te wisselen als er eventueel afstand van Heracles was genomen. Of waarom hij in zijn algemeenheid niet startte met de ploeg die de laatste weken aan automatismen werkte en tegen Sturm Graz en Standard Luik prima fases kende. “Volgens mij is het belangrijk dat je kiest voor een vaste kern en daarin automatismen creëert”, benadrukte FOX Sports-analist Gertjan Verbeek bij Dit was het Weekend.

“Daar heb je het hele seizoen voordeel van. Dan ben je in de winning mood, dan is er plezier en lol. Nu krijg je alle druk en gezeur weer, dat je moet uitleggen waarom je mensen wisselt. Je kunt beter duidelijk zijn. Maar het is toch te gek voor woorden, dat je nu al rekening moet houden met vermoeidheid of iets dergelijks?We zitten in augustus, we zijn net begonnen! Het zijn allemaal jonge kerels. Dan kun je toch twee, drie duels in de week spelen?”, vraagt Verbeek zich openlijk af.

“Dat je na tien, elf, twaalf wedstrijden een keer zegt: ik ga wat rouleren... Volgens mij doet Ten Hag het gewoon om spelers tevreden te houden. Maar het resultaat telt.” Youri Mulder kan zich niet voorstellen dat enkele spelers nú al vermoeid zijn. "Ze hebben de eerste wedstrijd tegen Sturm Graz gespeeld en een week later de return. Weer een week later speelden ze tegen Standard Luik. Dat moet toch gewoon kunnen, of niet? Dat programma is nog niet zo heel erg zwaar”, oordeelde de oud-aanvaller bij Rondo van Ziggo Sport.

"Begin met je sterkste elftal”, oordeelde Dick Advocaat. “Tijdens de wedstrijd kun je dan je spelers eruit halen." De trainer in ruste begrijpt niet dat Ten Hag via de media heeft gecommuniceerd dat Donny van de Beek de komende wedstrijden basisspeler is. “Dat doe je toch niet via de media? Met alle respect. Als je het tegen die jongen zegt is dat een ander verhaal, om hem het vertrouwen te geven. Waarom moeten de media weten hij de komende drie wedstrijden speelt?"