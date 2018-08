PSG dankt blunderende doelman in eerste speelronde

Paris Saint-Germain is prima begonnen aan het nieuwe seizoen in de Ligue 1. De titelverdediger rekende zondagavond in het eigen Parc des Princes met ruime cijfers af met SM Caen: 3-0. Neymar en Adrien Rabiot scoorden voor rust, waarna de achttienjarige Timothy Weah in de absolute slotfase de eindstand bepaalde.

PSG maakte vorige week al grote indruk door AS Monaco met 4-0 te verslaan in het kader van de Franse Super Cup en ook de seizoensstart in de Ligue 1 mocht er wezen. Trainer Thomas Tuchel moest het nog wel stellen zonder een groot aantal WK-gangers, waaronder Kylian Mbappé en Edinson Cavani, maar Caen vormde eigenlijk nimmer een serieus obstakel voor de hoofdstedelingen. De score werd al binnen tien minuten geopend door PSG.

Een foutieve pass van Caen-doelman Brice Samba werd onderschept door Christopher Nkunku, waarna de jongeling Neymar met een pass alleen voor het doel zette. De Braziliaanse superster rondde beheerst af en liet zo zijn eerste doelpunt van het nieuwe seizoen noteren. De 2-0 kwam tien minuten voor rust van de voet van Rabiot. De Fransman kon van dichtbij eenvoudig scoren na een zeer fraaie individuele actie over de rechterflank van Ángel Di María.

Gianluigi Buffon had in de eerste helft weinig te doen, maar de Italiaanse doelman moest op slag van rust toch nog gestrekt nadat Thiago Silva de bal onbedoeld richting eigen doel kopte. In de tweede helft haalde PSG de voet van het gaspedaal, hetgeen vlak na de onderbreking bijna een tegentreffer opleverde. Buffon was al verslagen na een schot van Stef Peeters, maar de paal bracht uiteindelijk redding voor PSG. Caen verweerde zich kranig, maar moest in de slotminuut van de officiële speeltijd toch nog voor een derde keer buigen. Weah ontfutselde Samba de bal op de doellijn, waarna hij de bal eenvoudig in een leeg doel kon schuiven.