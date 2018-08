Politie verricht zes aanhoudingen na incidenten in Johan Cruijff ArenA

De politie heeft zaterdag zes personen aangehouden na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo in de Johan Cruijff ArenA. Tijdens het duel vond er op de tribunes een opstootje plaats, terwijl ook een van de stewards in het stadion een hartinfarct kreeg. De politie onderzoekt nu of deze twee zaken verband met elkaar houden.

Na afloop van de wedstrijd werden er binnen en buiten het stadion zes aanhoudingen verricht, vijf mannen en een vrouw. Het onderzoek naar de voorvallen is nog in volle gang, waarbij getuigen worden gehoord en camerabeelden worden bestudeerd. De politie probeert uit te zoeken of de steward die een hartaanval kreeg, daarvoor door een supporter werd belaagd.

Volgens een ooggetuige die op internet zijn relaas heeft gedaan werd de steward namelijk bij de keel gegrepen en raakte hij daarbij onwel. De man werd vervolgens minutenlang gereanimeerd en vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ajax liet zaterdagavond weten dat de steward stabiel en bij kennis is.