Ronaldo heeft eerste Juventus-goal er na acht minuten in liggen

Cristiano Ronaldo heeft zondag zijn eerste minuten in dienst van Juventus gemaakt. Tijdens de traditionele seizoensouverture tegen de Primavera, het Onder-19-team, van de Italiaanse grootmacht in Villar Perosa had de nieuwkomer nog geen tien minuten nodig voor zijn eerste goal in het shirt van zijn nieuwe club. Paulo Dybala was met twee doelpunten een van de andere blikvangers in het met 5-0 door de hoofdmacht gewonnen duel.

Naast Ronaldo begonnen ook nieuwkomer Emre Can en de van AC Milan teruggekeerde Leonardo Bonucci in de basis, maar het was de Portugees die al snel de aandacht op zich wist gericht. Federico Bernardeschi stuurde de aankoop van ruim honderd miljoen euro na acht minuten spelen diep, waarna Ronaldo alle tijd en ruimte had om zijn eerste goal in dienst van La Vecchia Signora binnen te schieten. De hoofdmacht van Juventus bleef daarna vanzelfsprekend de bovenliggende partij en Ronaldo was tien minuten na zijn doelpunt ook betrokken bij de 2-0: Riccardo Capellini werkte de bal namelijk onder druk van de sterspeler achter zijn eigen doelman.

Nadat Douglas Costa eerst nog zelf op de paal stuitte, speelde de Braziliaan na iets meer dan een halfuur spelen wel een hoofdrol bij de derde goal van de avond. De dribbelaar brak door met een actie aan de rechterkant en stelde zo Dybala, die na de wissel van Giorgio Chiellini met de aanvoerdersband om de arm speelde, in staat om ook zijn eerste goal van de wedstrijd te maken. Het slotoffensief van de eerste helft was eveneens voor Dybala: hij lette goed op nadat Ronaldo op aangeven van Juan Cuadrado op keeper Leonardo Loria stuitte en sloeg toe uit de rebound.

Massimiliano Allegri hield onder meer Ronaldo achter in de kleedkamer en bracht met Miralem Pjanic, Sami Khedira en Mario Mandzukic een aantal verse krachten in het veld voor de tweede helft. Dybala mocht wel blijven staan en was met een poging op de lat na twee minuten al dicht bij een derde goal. De Argentijn leverde tien minuten later zelf de assist voor de 5-0 van de eveneens ingevallen Claudio Marchisio, die ook de aanvoerdersband had overgenomen van zijn ploeggenoot. Met nog twintig minuten op de klok maakte de traditionele bestorming van het veld door de supporters vervolgens een vroegtijdig einde aan de bedrijvigheden.