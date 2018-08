Lof voor ‘man van 39,2 miljoen’: ‘Voor mij is de transfersom niet zo‘n ding’

Richarlison verruilde Watford deze zomer voor Everton, dat 39,2 miljoen euro voor hem neertelde. In zijn eerste officiële wedstrijd voor the Toffees wist de Braziliaanse vleugelaanvaller twee keer te scoren tegen Wolverhampton Wanderers (2-2). Marco Silva, manager van Everton, wil het niet teveel over de transfersom van Richarlison hebben.

“Voor mij is de transfersom niet zo'n ding en het is niet belangrijk om daar elke keer over te praten. Als een club een dergelijk bedrag op tafel legt, heeft dat te maken met de marktwaarde van de speler. Het is niet zo dat wij de enige club zijn die veel geld betaalt voor spelers. Dit is natuurlijk een geweldige start voor hem”, zo wordt Silva geciteerd door de Daily Mail. Richarlison werd vorige zomer door Watford overgenomen van Fluminense.

“Hij is een jongen die ik vorig seizoen heb weggehaald uit Brazilië en we hebben er alles aan gedaan om hem naar Everton te halen”, vervolgt de manager van Everton. “Dit is voor hem een fantastische start, maar het komt tot stand door zijn harde werk en geweldige houding. Met zijn talent kan hij op bepaalde momenten altijd tot scoren komen. Ik heb nooit twijfels over Richarlison gehad. Zelfs als hij niet scoort, is hij vanwege zijn grote werklust belangrijk voor het team.”

“Ik ken mijn taak en weet eenmaal op het veld wat ik moet doen voor Silva. Ik zie hem als een vader. Hij heeft me vanuit Brazilië naar Engeland gehaald. Ik zal Silva voor altijd dankbaar zijn”, sprak Richarlison zaterdag tegenover de BBC. “Ik zal deze dag voor de rest van mijn leven niet meer vergeten. Ik moet vooral ook mijn collega's bedanken voor het harde werken.”