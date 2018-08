Eintracht Frankfurt wimpelt interesse af en verlengt met gewilde WK-finalist

Ante Rebic blijft voorlopig bij Eintracht Frankfurt. De Duitse club maakt via zijn officiële kanalen bekend dat de Kroatische aanvaller zijn contract verlengd heeft, waardoor hij nu tot medio 2022 vastligt in Frankfurt. De 24-jarige Rebic bereikte deze zomer met Kroatië de WK-finale en stond daardoor de in de belangstelling van de nodige clubs.

“Ja, ik weet dat er concrete aanbiedingen liggen. Ik heb contact met mijn zaakwaarnemer. Ik ben blij dat ik heb bewezen dat iedereen op mij kan rekenen, maar zoals ik al gezegd heb, is er nog genoeg tijd tot de transfermarkt dichtgaat”, sprak Rebic onlangs tegenover Goal. Onder meer Bayern München en Manchester United zouden interesse hebben gehad in de aanvaller, die nu dus zijn nabije toekomst aan Eintracht Frankfurt heeft verbonden.

“Ante heeft zich in de kijker gespeeld en we hoeven niet te ontkennen dat er interesse was. Het is voor Eintracht Frankfurt mooi dat we zo'n sterke speler aan ons hebben kunnen binden. Het laat zien dat we een stap vooruit hebben gezet en dat we onze beste spelers binnenboord kunnen houden”, zegt Fredi Bobic, sportief directeur bij de winnaar van de DFB Pokal, op de website van Eintracht Frankfurt.

“Met zijn dynamiek en snelheid, past hij perfect in het systeem van de nieuwe trainer Adi Hütter. Het was belangrijk om Ante in ons team te kunnen houden”, besluit Bobic. Met twee doelpunten had Rebic een hoofdrol in de met 1-3 gewonnen bekerfinale tegen Bayern München. De Kroatisch international speelt sinds vorige zomer in het shirt van Eintracht Frankfurt, dat hem eerst op huurbasis overnam van Fiorentina. Sinds deze zomer is Rebic officieel speler van de Duitse club.