‘Chelsea bracht een bijna ondenkbaar bod uit, maar Juventus gaf niet toe’

Chelsea versterkte zich deze zomer tot nu toe met Jorginho, Robert Green, Kepa Arrizabalaga en de van Real Madrid gehuurde Mateo Kovacic, maar als het aan de nieuwe trainer Maurizio Sarri had gelegen was het daar niet bij gebleven. The Blues zaten namelijk lange tijd achter Daniele Rugani aan en deden een aantal concrete pogingen om de stopper binnen te halen. Juventus weigerde echter om mee te werken aan een vertrek van de 24-jarige Italiaan.

“Juventus wil hem niet verkopen, zelfs niet voor een hoog bedrag dat verder niemand in Italië zich zou kunnen veroorloven”, legt zijn zaakwaarnemer Davide Torchia uit in gesprek met RMC Sport. “De speler heeft daarnaast nooit om een transfer gevraagd. Als er een belangrijke aanbieding binnenkomt, is het echter wel normaal om daarnaar te luisteren. Maar Juventus heeft alle pogingen afgeslagen en wil hem in Turijn houden.”

La Vecchia Signora nam onlangs wel afscheid van Mattia Caldara, die werd geruild voor de van AC Milan teruggekeerde Leonardo Bonucci. Torchia vreest echter niet dat de rentree van de Italiaans international ten koste zal gaan van zijn cliënt, die in het afgelopen seizoen tot 22 optredens in de Serie A kwam en verder ook minuten maakte in de Coppa Italia en Champions League.

“Chelsea bracht een enorm bod uit, wat mij betreft een bijna ondenkbaar bod, maar Juventus gaf niet toe. Sami Khedira speelde afgelopen seizoen slechts tien wedstrijden meer dan Daniele. Ik denk dat Rugani dit seizoen zelfs nog vaker in actie kan komen”, sluit de belangenbehartiger zijn verhaal af. Rugani is sinds 2012 actief voor Juventus, dat hem uit de jeugdopleiding van Empoli wegplukte. Hij speelde tot nu toe 67 officiële wedstrijden voor de Italiaans landskampioen en wist daarin 5 keer het net te vinden.