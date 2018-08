Ferdinand wijst favoriet aan: ‘Maguire zou niet mijn eerste keus zijn’

José Mourinho sprak zich onlangs negatief uit over de spelers die hij tijdens de Amerikaanse oefentrip tot zijn beschikking had, terwijl de Portugees ook niet tevreden lijkt met de versterkingen die hij deze transferperiode tot zijn beschikking heeft gekregen. Rio Ferdinand hoopt echter dat Manchester United ondanks de onrustige voorbereiding dit seizoen weer eens echt mee kan strijden om de titel, al ziet hij ook dat de concurrentie niet stil heeft gezeten.

“In de tussentijd lijkt Manchester City sterker dan ooit en is Liverpool ook weer beter geworden. Ze hebben een doelman van ruim zestig miljoen euro gehaald, ik denk dat Naby Keïta veel impact zal hebben, we weten allemaal hoe goed Xherdan Shaqiri is en dan hebben ze ook nog eens Fabinho aan het geheel toegevoegd”, vertelt de oud-verdediger van de Engelse grootmacht in gesprek met de Daily Mirror. “Ik ben een Manchester United-fan en ik wil dat ze kampioen worden, maar ik ben bang dat dat dit seizoen erg moeilijk gaat worden. Ik zie op dit moment niemand anders dan Manchester City en Liverpool als de top twee en om dat als United-fan over die twee te moeten zeggen, is vreselijk.”

The Red Devils worden nog wel in verband gebracht met de komst van een nieuwe centrale verdediger en Ferdinand heeft een duidelijke voorkeur: “Harry Maguire heeft een geweldig WK gespeeld, maar van alle spelers die beschikbaar lijken te zijn, zou hij niet mijn eerste keus zijn. Ik zou altijd voor Toby Alderweireld gaan, aangezien hij goed past in de manier waarop United speelt. Maar er zal meer moeten gebeuren dan de komst van een goede verdediger om hen weer op gang te helpen. Dit is waar je respect moet hebben voor Mourinho’s cv en zijn geschiedenis met het winnen van prijzen. Of ik denk dat hij deze tijd volgend jaar nog steeds de trainer is? Laat ik het zo zeggen: ik hoop het wel, want als hij er nog zit betekent het dat ze succesvol zijn geweest en iets hebben gewonnen."

“Ik zou hem nog niet afschrijven, hij heeft twintig prijzen gewonnen. Maar het zijn niet alleen die grote aankopen die het moeten doen, het is ook de manager die de toon bepaalt en hij moet een aantal zaken regelen. Hij moet zorgen dat Paul Pogba zo gaat spelen als hij op het WK voor Frankrijk deed. Een deel daarvan is aan Pogba zelf, maar Mourinho moet hem het vertrouwen geven en zorgen dat hij kan domineren. Dan is er nog de kwestie van de aanvallers. Alexis Sánchez is een schim van de speler die hij was bij Arsenal, maar hij heeft een vrije zomer gehad en tijd gekregen om te wennen. In het seizoen dat hij op Old Trafford arriveerde, kon er gezegd worden dat Anthony Martial de meest opwindende tiener in het voetbal was, maar hij gaat alleen maar achteruit. En je voelt ook dat het een belangrijk jaar wordt voor Marcus Rashford.”