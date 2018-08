‘Mourinho zei: ’F***, hij speelt waardeloos en weet zelfs dit te verpesten!‘’

Willian ziet een vertrek bij Chelsea niet snel gebeuren, zo gaf de aanvallende middenvelder al meerdere keren aan. De Braziliaan zou een hernieuwde samenwerking met José Mourinho, thans manager van het geïnteresseerde Manchester United, echter wel zien zitten. Willian genoot van de Portugees toen hij nog actief was op Stamford Bridge.

Willian deelt in gesprek met ESPN enkele anekdotes over Mourinho, die hij beschouwt als de beste trainer die hij ooit heeft gehad. “We stond een keer met 2-0 achter en César Azpilicueta... Azpilicueta is een speler die wil laten zien dat hij sterk is. Soms als je een duw krijgt, moet je vallen, niet? Maar dat doet hij niet, want hij wil tonen dat hij sterk is.”

“In de zestien meter kwam de verdediger van de tegenstander te laat in. De verdediger raakte Azpilicueta. Als hij valt, is het een penalty. Maar hij viel niet en gaf een slechte voorzet. Mourinho op de bank: ‘F*** off, man. Dit is een penalty. F***ing dumb Azpi'”, aldus Willian, die nog weet te herinneren dat Mourinho besloot rigoureus in te grijpen.

“Radamel Falcao, ik en Ramires kwamen in het veld en de wedstrijd eindigde in 2-2. Bij een counter verknalde Falcao de aanval door een verkeerde beweging te maken. Ik zat niet meer op de bank, maar mensen aan de kant zeiden tegen mij dat Mourinho zei: ‘F***, deze gast speelt waardeloos en weet zelfs dit te verpesten!’”, aldus Willian, die tot medio 2020 vastligt bij Chelsea.