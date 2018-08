‘Met een lach en een traan komt er een einde aan mijn Ajax-periode’

Peter Leeuwenburgh nam onlangs definitief afscheid van Ajax. De 24-jarige doelman speelde sinds 2004 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en tekende een contract voor drie jaar bij Cape Town City, met een optie op twee extra seizoenen. Leeuwenburgh gaat zodoende zijn eerste buitenlandse avontuur aan.

Het valt de voormalig jeugdinternational, die in 2015/16 werd verhuurd aan FC Dordrecht, redelijk zwaar dat hij na veertien jaar is vertrokken bij Ajax. “Met een lach en een traan komt er een einde aan mijn Ajax-periode”, vertelt Leeuwenburgh in een interview op de website van zijn management Team Wass.

“Ik heb een heel mooie tijd gehad in Amsterdam en ik ben ook heel blij dat ik bij Ajax mijn opleiding heb gehad. Ik ben opgevoed op De Toekomst, als mens en als voetballer. Maar toen een tijdje geleden de belangstelling van Cape Town City voor mij concreet werd, hoefde ik niet lang na te denken”, aldus Leeuwenburgh.

“Ik was ooit al eens op vakantie geweest in Zuid-Afrika en ik wist dus wat voor een geweldig mooie stad Kaapstad is.” De in Heinenoord geboren keeper heeft zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever inmiddels gespeeld, want zaterdag werd er in het Cape Town Stadion met 2-0 gewonnen van SuperSport United.