Pover Ajax herovert plek drie na minimale zege in troosteloze Euroborg

Dinsdag, 16 mei 2023 om 16:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:53

Ajax heeft drie punten overgehouden aan het restant van de uitwedstrijd tegen FC Groningen. De Amsterdammers reisden zondag voor negen minuten af naar Stadion Euroborg, toen het duel al vroeg werd gestaakt, maar klaarden het klusje dinsdagmiddag alsnog: 2-3. Dusan Tadic (strafschop), Brian Brobbey en Jurriën Timber namen de doelpuntenproductie voor hun rekening. Namens Groningen scoorden Florian Krüger en Laros Duarte. Door de zege neemt Ajax plek drie weer over van AZ. Het verschil is nu twee punten in het voordeel van de ploeg van John Heitinga.

Afgelopen zondag ging het verschillende keren mis tijdens het duel tussen Groningen en Ajax. Nadat er na zes minuten al enkele rookbommen op het veld terecht waren gekomen, werd het duel na negen minuten spelen voor de tweede keer gestaakt. Ditmaal besloot scheidsrechter Jeroen Manschot 'volgens protocol' niet meer terug te keren. Ajax zag vervolgens drie voorstellen voor een inhaalmogelijkheid worden afgewezen, waardoor de Amsterdammers dinsdag opnieuw koers zetten richting Stadion Euroborg.

Ajax komt weer op voorsprong in de Euroborg ?? 1?? ? 2??#groaja pic.twitter.com/z0RSaRieL8 — ESPN NL (@ESPNnl) May 16, 2023

Beide ploegen begonnen, zoals de richtlijnen van de KNVB voorschrijven, met dezelfde elf spelers. Bij de thuisploeg ontbrak Thijmen Blokzijl vanwege een eindexamen VWO. De verdediger zat zondag op de bank, maar was er ditmaal dus niet bij. Ajax had duidelijk getraind op de hervatting van het gestaakte duel, daar de vrije trap waarmee begonnen werd direct gevaar opleverde. De kopbal van Steven Bergwijn van dichtbij kon echter worden gepakt door Peter Leeuwenburgh. Ajax was in de beginfase de bovenliggende partij en kwam na ruim een kwartier terecht op voorsprong.

Na een combinatie aan de linkerkant tussen Dusan Tadic en Owen Wijndal werd laatstgenoemde neergehaald in de vijandelijke zestien. Tadic ging achter de bal staan en faalde niet: 0-1. De ploeg van Heitinga kreeg vervolgens mogelijkheden om de score op te voeren, maar miste scherpte voor het doel. Het leidde ertoe dat Groningen vijf minuten voor rust de stand brutaal gelijk trok. Na een snelle uitbraak belandde de bal bij de voor Ricardo Pepi ingevallen Krüger, die in twee instanties Gerónimo Rulli verschalkte. De Argentijnse doelman ging niet geheel vrijuit.

Laros Duarte brengt op fraaie wijze de spanning terug in de wedstrijd ??#groaja pic.twitter.com/i9bdUjaZkP — ESPN NL (@ESPNnl) May 16, 2023

Het eerste bedrijf leverde, mede door fysieke ongemakken bij Pepi, vier minuten blessuretijd op. Daarin wisten beide ploegen tot kansen te komen. Een inzet van Mohammed Kudus kon worden gepakt door Leeuwenburgh, terwijl Oliver Antman Rulli op zijn weg vond. In het tweede bedrijf nam de amusementswaarde iets af. Ajax kreeg het nauwelijks voor elkaar om het spel te maken, terwijl Groningen niet bij machte was om in aanvallend opzicht gevaar te stichten. De tweede treffer van Ajax, twintig minuten voor tijd, veranderde dat spelbeeld.

Kudus werd aan de rechterkant van het veld de diepte in gestuurd, waarna de Ghanees een afgemeten voorzet in huis had op Brobbey. Voor de spits was het een koud kunstje om bij de tweede paal af te ronden. Ajax nam vervolgens iets gas terug en gooide het duel tien minuten voor tijd in het slot via Timber. De centrumverdediger was het meest attent op een vrije trap van Tadic: 1-3. Groningen deed twee minuten voor tijd nog wel iets terug via Duarte, maar verder dan dat kwam het niet. Het betekende alweer de negende wedstrijd op rij zonder zege voor de Trots van het Noorden.