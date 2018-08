Feyenoord versterkt keepersgilde met transfervrije Fransman

Joris Delle is de nieuwe doelman van Feyenoord. De Fransman heeft een contract voor één seizoen getekend in Rotterdam, zo communiceert de kersverse winnaar van de Johan Cruijff Schaal. Delle was transfervrij sinds zijn vertrek bij NEC.

“Met het vertrek van Brad Jones en de keuze voor Justin Bijlow als eerste doelman waren we op zoek naar een ervaren keeper om het keeperskwartet aan te vullen”, vertelt technisch directeur Martin van Geel. “Die ervaring hebben we zeker gevonden in Joris, met bijna 200 wedstrijden achter zijn naam in het profvoetbal.”

“Bovendien is hij een op en top professional. Die persoonlijkheid hebben we nodig om Justin en de andere keepers scherp te houden en om er te staan wanneer het nodig is.” De 28-jarige Delle, geboren in Brive-la-Gaillarde, is een voormalig jeugdinternational en komt uit de jeugdopleiding van FC Metz.

Hierna verdedigde Delle het doel van OGC Nice, Cercle Brugge en Racing Lens. In de zomer van 2016 maakte hij de overstap naar NEC en in De Goffert kwam Delle tot 73 wedstrijden. Daarin kreeg hij 105 doelpunten om de oren en behaalde hij 17 clean sheets.