Man City wint Community Shield en deelt Chelsea eerste tik uit

Manchester City heeft de eerste prijs van het nieuwe seizoen te pakken. De landskampioen van afgelopen seizoen legde zondagmiddag op Wembley ten koste van bekerwinnaar Chelsea beslag op de Community Shield: 0-2. Sergio Agüero nam de gehele doelpuntenproductie voor het team van manager Josep Guardiola voor zijn rekening.

Beide teams traden slechts drie weken na de WK-finale in Rusland zeker niet op volle oorlogssterkte aan. Zo moest Manchester City het stellen zonder onder anderen Kevin De Bruyne, David Silva en Raheem Sterling, terwijl bij Chelsea vooral de afwezigheid van sterspeler Eden Hazard in het oog sprong. Agüero was wél van de partij en hij nam na dertien minuten voetballen namens Manchester City de openingstreffer voor zijn rekening. De Argentijnse spits werd op de rand van het strafschopgebied bereikt door Phil Foden en produceerde vervolgens een uithaal die doelman Willy Caballero te machtig was. Het betekende voor Agüero zijn 200e treffer in dienst van the Citizens.

De voorsprong was op dat moment verdiend te noemen. De formatie van Guardiola was de bovenliggende partij in de openingsfase, al waren grote kansen uitgebleven. Chelsea kwam in het tweede gedeelte van de eerste helft beter in de wedstrijd en was via Callum Hudson-Odoi en Álvaro Morata ook dicht bij een gelijkmaker. Hun schoten zeilden echter voorbij het doel van Claudio Bravo, die onder de lat stond bij Manchester City doordat eerste doelman Ederson Moraes op de reservebank begon.

Na de onderbreking zette Manchester City er een tandje bij. Nadat Agüero al vroeg in de tweede helft twee uitstekende mogelijkheden had laten liggen, zorgde de aanvalsleider van Manchester City na een klein uur spelen alsnog voor de 2-0. Na een intelligente steekpass van Bernardo Silva rondde hij oog in oog met Caballero koel af. Chelsea kwam er in die fase van de wedstrijd niet aan te pas, hetgeen coach Maurizio Sarri er direct na het tweede doelpunt van Agüero toe deed besluiten Willian en Danny Drinkwater in te brengen voor Hudson-Odoi en Cesc Fàbregas.

Die wissels sorteerden echter niet het gewenste effect. Manchester City bleef domineren en kreeg via Riyad Mahrez en Agüero kansen op een derde treffer. Het schot van Mahrez miste echter richting, terwijl Agüero werd gestuit door Caballero. In de slotfase schoot invaller Brahim Díaz in het zijnet en redde Caballero nog op schoten van diezelfde Díaz en Gabriel Jesus, terwijl Victor Moses na gegrabbel van Bravo naast schoot namens Chelsea. Gescoord werd er echter niet meer op Wembley. Het betekent voor Guardiola zijn derde prijs als manager van Manchester City, na de landstitel en EFL Cup-triomf van vorig seizoen.