Spelers kiezen nieuwe aanvoerder Heracles: ‘Ze hebben voorkeur doorgegeven’

Heracles Almelo moest door het vertrek van Bram Castro naar KV Mechelen op zoek naar een nieuwe aanvoerder en de keuze is gevallen op Robin Pröpper. De Twentenaren hebben zondagmiddag via de officiële kanalen namelijk bekendgemaakt dat de 24-jarige verdediger dit seizoen de band om de arm zal dragen. Tim Breukers is aangewezen als reserve-aanvoerder.

De beslissing om Pröpper te benoemen tot captain is geïnspireerd door de spelersgroep, zo maakt trainer Frank Wormuth duidelijk: “De spelers hebben ieder individueel hun voorkeur voor een aanvoerder doorgegeven, geschreven op papier met daarbij de redenering van hun keuze.” TC/Tubantia weet hieraan toe te voegen dat Pröpper ‘unaniem is gekozen’.

De stopper is sinds 2016 actief voor Heracles, dat hem twee jaar geleden transfervrij overnam van De Graafschap. Sindsdien kwam Pröpper 49 keer in actie voor de Almeloërs en was hij in die wedstrijden goed voor 4 doelpunten en 3 assists. De verdediger zal de band aankomende zaterdag voor de eerste keer dragen in een officiële wedstrijd. Ajax is dan de tegenstander in het eerste Eredivisie-duel dat Heracles dit seizoen speelt.