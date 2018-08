‘Riqui’ overladen met complimenten na twee wedstrijden voor Barcelona

Ricard Puig grijpt de voorbereiding aan om zichzelf te laten zien bij Barcelona. De achttienjarige middenvelder maakte dinsdag zijn officieuze debuut tegen Tottenham Hotspur en deed zaterdagnacht mee in de tweede helft van het duel met AC Milan (1-0 nederlaag) op de International Champions Cup. Gennaro Gattuso, de trainer van Milan, is diep onder de indruk van het talent.

Puig maakte zijn entree als vervanger van Paco Alcácer en speelde een sterke tweede helft. "Riqui is een spectaculaire speler", stelt Gattuso op de persconferentie na de wedstrijd in Californië. "Barcelona heeft spelers die nog ogen als jochies, maar hun balbehandeling verwondert me. Dat is de schoonheid van het voetbal. Het is net poëzie." Gattuso leerde Puig 'een tijdje geleden' al kennen en is over het geheel goed te spreken over de jeugdopleiding van Barcelona.

"Wat Barcelona doet, is geen kwestie van knippen en plakken", geeft de voormalig middenvelder aan. "Wat zij doen, vereist jaren van werk. Ze hebben geen tactisch model, maar opereren volgens een gedeelde visie. Dat is voor anderen heel lastig over te nemen. Het lijkt me logisch dat ik jaloers ben op de opleiding van Barça." Daniele Massaro, die namens Milan tweemaal scoorde in de gewonnen Champions League-finale tegen Barcelona van 1994, was ook geïmponeerd door Puig.

"Hij heeft veel karakter en dat merk je aan zijn spel. Hij speelt altijd met opgeheven hoofd. Het zou zomaar kunnen dat we de nieuwe Andrés Iniesta aan het werk hebben gezien", zegt Massaro, die na afloop zelfs om het shirt van de jongeling vroeg. Puig probeert zo kalm mogelijk te blijven onder alle lofuitingen. "Ik ben heel gelukkig, maar nu is het tijd om terug te keren naar Barcelona B. Dat is mijn ploeg. Ik heb een nieuwe ervaring opgedaan. Dit is iets wat ik als kind al wilde. Als Ernesto Valverde me weer opbelt, dan zal ik er weer staan."

"Ik ken hem een beetje. Hij scoorde in 1994 twee keer tegen Barcelona. Mijn vader heeft het weleens over hem gehad", aldus de tiener. "Massaro vertelde me dat hij onder de indruk was van mijn spel en vroeg of hij mijn shirt mocht hebben. Wat betreft de vergelijking met Iniesta: ik ben pas achttien en heb nog een lange weg te gaan, maar het is onmogelijk om Iniesta te evenaren." In zijn debuutwedstrijd tegen Tottenham in Los Angeles deed Puig 65 minuten mee en was hij trefzeker in de gewonnen strafschoppenserie. Vorig seizoen won hij de UEFA Youth League met Barcelona Onder-19.