‘Jongens uit de Premier League praten nog altijd over Ajax’

Matthijs de Ligt werd verrast door de komst van Dusan Tadic naar Ajax. De spelmaker ruilde Southampton in voor een terugkeer in de Eredivisie en maakte woensdag tegen Sturm Graz (1-3 zege) zijn eerste doelpunt voor de Amsterdammers. De Ligt is onder de indruk geraakt. "Het is een goede speler en je ziet niet vaak iemand de stap maken vanuit de Premier League naar Ajax."

"Des te mooier is het dat hij bij Ajax is", voegt de achttienjarige stopper daaraan toe in gesprek met Inside Ajax. De Ligt merkt dat Tadic zich snel aanpast bij Ajax. Hij vindt de Serviër een 'erg professionele' speler, die ervoor zorgt het team 'extra gedreven en gemotiveerd' is. "Hij heeft nu al zijn waarde voor Ajax. Ajax mag dan, op de Europa League-finale na, weinig hebben gepresteerd in Europa de laatste jaren, maar jongens uit de Premier League praten nog altijd over Ajax. Daar mag Ajax trots op zijn."

De jongeling doelt daarmee ook op Daley Blind, die Manchester United verliet en terugkeerde bij Ajax. Dat was voor De Ligt geen grote verrassing. "Ik heb met hem in het Nederlands elftal gespeeld. Toen hebben we het weleens over Ajax gehad. Over een mogelijke terugkeer", vertelt hij. "Daardoor wist ik wel dat hij misschien terug wilde komen. Als team kunnen we blij zijn dat hij bij ons is komen spelen. Hij heeft ervaring in het buitenland, weet hoe het werkt. Het is goed om dat te mixen met de jongens hier."

De Ligt hoopt bovendien dat Hakim Ziyech nog een jaar bij Ajax blijft. De Marokkaans international sprak begin mei zijn vertrekwens uit, maar speelt nog altijd in Nederland. Volgens De Ligt is Ziyech een belangrijke speler voor Ajax. "Een speler met zijn kwaliteiten kunnen we er altijd bij hebben", weet de Oranje-international, die niet merkt dat Ziyech zich anders opstelt door zijn vertrekwens. "Hakim traint gewoon hard. Je merkt niet dat hij met zijn hoofd ergens anders zit. Hij gaf zelf al aan dat zolang hij bij Ajax speelt, hij zijn best voor Ajax doet."

Ajax bereidt zich voor op de wedstrijd tegen Standard Luik van dinsdagavond. Een week later wacht de return in de Johan Cruijff ArenA. Als Ajax over twee wedstrijden te sterk is voor de Rouches, wacht nog een voorronde op weg naar de groepsfase. In de laatste voorronde is Dynamo Kiev of Slavia Praag de tegenstander.