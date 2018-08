Ajax brengt ‘negatief reisadvies’ uit voor wedstrijd tegen Standard Luik

Ajax raadt ouders 'ernstig' af om hun kinderen mee te nemen naar de uitwedstrijd tegen Standard Luik, zo meldt AT5 vrijdagmiddag. De club vindt het nodig om die oproep te doen, nadat er twee jaar geleden ongeregeldheden waren tijdens een duel tussen Standard en Ajax. Dinsdag treffen beide clubs elkaar op Sclessin.

"Wij merken dat sommige supporters wel heel jonge kinderen meenemen. Aangezien het een risicowedstrijd betreft, hebben wij dit advies gegeven", laat Ajax weten aan de Amsterdamse zender. Een woordvoerder zegt dat Ajax een dergelijk advies liever nooit hoeft te geven. Hij verwacht niet dat veel kinderen van plan waren om mee te reizen naar Luik. "Maar als ze dit wel van plan waren vanwege de vakantie dan is het erg jammer voor ze. De week erop zijn ze in de Johan Cruijff ArenA van harte welkom."

Standard en Ajax rekenen erop dat duizend supporters mee zullen gaan naar de uitwedstrijden van hun club, schrijft Het Nieuwsblad. Er wordt daarbij gebruikgemaakt van een verplichte buscombi. Geen enkele supporter kan op eigen houtje het uitvak in komen: alleen supporters die per bus meereizen, zullen toegang krijgen.

In 2016 troffen beide clubs elkaar in de groepsfase van de Europa League. Fans van Standard gooiden toen in Amsterdam vuurpijlen naar het thuispubliek. In de returnwedstrijd namen Ajacieden wraak, door vuurwerk op het veld te gooien. Daardoor werd de wedstrijd onderbroken. In 2000 gingen fans van beide clubs voor en na een oefenwedstrijd in Luik met elkaar op de vuist.