‘Vertrek van Vidal staat tegenover komst van Vidal bij Barcelona’

Aleix Vidal staat voor een terugkeer bij Sevilla. Volgens Estadio Deportivo, een sportkrant uit Sevilla, heeft Barcelona een tweede bod van los Rojiblancos op de rechtsback geaccepteerd. Het zou gaan om een bedrag van negen miljoen euro, dat via bonussen kan oplopen tot elf miljoen euro. Eerder werd 'acht plus twee miljoen euro' nog geweigerd.

Joaquín Caparrós, de sportief directeur van Sevilla, presenteerde aanwinsten Sergi Gómez en Joris Gnagnon begin deze week en zei toen dat verdere transferactiviteit over het Europa League-duel met Újpest getild zou worden. Donderdag won Sevilla met 1-3 in Hongarije, na een eerdere 4-0 zege, en daarna zette de club vaart achter de terugkeer van Vidal. Men verhoogde het bod op Vidal met een miljoen euro en dat vond Barcelona genoeg.

Naar verluidt gaat Vidal voor vier seizoenen tekenen. De enkelvoudig international van Spanje wilde in de winter al terug naar Sevilla, maar destijds vroeg Barcelona nog dertien miljoen euro. Die vraagprijs was de subtopper te gortig. Vidal vertrok in 2015 voor minimaal achttien miljoen euro van Sevilla naar Barcelona, maar komt in Camp Nou weinig aan spelen toe. Na drie seizoenen staat de teller op dertig competitieduels, waarin hij driemaal scoorde.

Overigens staat Barcelona ook op het punt om een Vidal binnen te halen. Mogelijk maakt Barça de komst van Arturo Vidal vrijdag nog bekend. De middenvelder komt over van Bayern München en kan voor vier seizoenen tekenen. Over de transfersom is nog onduidelijkheid; Duitse media houden vast aan een bedrag van 28 miljoen euro, terwijl Spaanse media suggereren dat de afkoopsom dichter bij 20 miljoen euro ligt.