Kadioglu slachtoffer van Financial Fair Play-afspraken Fenerbahçe

In de selectie van Fenerbahçe voor het tweeluik met Benfica, in de derde voorronde van de Champions League, heeft trainer Phillip Cocu geen plaats ingeruimd voor Ferdi Kadioglu. Door restricties in het kader van Financial Fair Play heeft de aankoop van Fener geen plaats gekregen in de 23-koppige selectie die is ingediend bij de UEFA.

Volgens diverse Turkse media heeft Fenerbahçe specifieke afspraken gemaakt met de UEFA. De Turkse topclub mag van de Europese voetbalbond niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Voorlopig verkocht Fenerbahçe alleen Fernandão voor een bedrag van drie miljoen euro aan Al-Wahda uit Saudi-Arabië. Daarentegen spendeerde Fener reeds meer dan drie miljoen op de transfermarkt.

André Ayew (gehuurd van Swansea City), Baris Alici, Berke Özer (allebei overgenomen van Altinordu) en Ferdi Kadioglu (overgenomen van NEC) werden aangetrokken door de club van Cocu, maar kostten totaal meer dan drie miljoen. Fenerbahçe kan voor drie miljoen aan aankopen in de Europese selectie opnemen en heeft gekozen voor André Ayew en Baris Alici, die allebei anderhalf miljoen euro hebben gekost.

Het betekent dus slecht nieuws voor Özer en Kadioglu. Zij zullen, zoals het er nu naar uitziet, pas een plaats in de Europese selectie krijgen als Fenerbahçe erin slaagt om spelers te verkopen. Daarnaast zijn ook Aatif Chahechouhe, Ismail Köybasi (allebei geblesseerd) en Salih Uçan (gepasseerd) buiten de selectie gelaten. Fenerbahçe neemt het komende dinsdag eerst in Lissabon op tegen Benfica, een week later volgt in Istanbul de return.