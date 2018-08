‘Afwachtende Alderweireld brengt Tottenham Hotspur in lastige spagaat'

Toby Alderweireld brengt Tottenham Hotspur in een lastige spagaat, zo weet de Daily Mirror vrijdagochtend te melden. Het huidige contract van de Belgische verdediger loopt nog tot medio 2019, al hebben the Spurs een eenzijdige optie om deze verbintenis met één seizoen te verlengen. In dat geval krijgt Alderweireld ook een relatief lage afkoopclausule.

Als Tottenham besluit om de optie te lichten, is de 29-jarige verdediger voor een bedrag van 28 miljoen euro op te halen door geïnteresseerde clubs. Gedurende afgelopen seizoen onderhandelden Alderweireld en de Londenaren over een nieuw contract, maar beide partijen wisten niet tot een akkoord te komen. De onderhandelingen liepen stuk op het salaris dat de Belgisch international na het ondertekenen van zijn nieuwe verbintenis zou gaan verdienen.

Om die reden lijkt het voor beide partijen wenselijk dat Alderweireld deze zomer al vertrekt. Manchester United wil de verdediger dolgraag overnemen van Tottenham, maar treft in the Spurs een weinig flexibele onderhandelingspartner. Volgens verschillende Engelse media verlangt Tottenham een bedrag van 84 miljoen voor Alderweireld, wat voorlopig te gortig is voor Manchester United. De Belg is zelf bereid om een jaar te wachten op een transfer.

Toch staat de club wel open voor het vertrek van de verdediger, al zullen de onderhandelingen dan wel spoedig in een stroomversnelling moeten raken. De transferdeadline wacht komende donderdag al en Tottenham is voorlopig niet van plan om de vraagprijs te laten kelderen. Alderweireld werd door the Spurs drie jaar geleden voor een bedrag van zestien miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid en speelde sindsdien 109 wedstrijden voor de Engelse club.