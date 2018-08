‘Trencín en Feyenoord steggelen over aanvangstijdstip heenwedstrijd’

Het is nog onduidelijk hoe laat het treffen tussen AS Trencín en Feyenoord komende donderdag zal aanvangen. De club van eigenaar Tscheu La Ling heeft verzocht om het duel om 19.00 uur te laten aanvangen, zodat de Slowaakse televisie de wedstrijd live kan uitzenden. Feyenoord ziet dit echter niet zitten en weigert voorlopig mee te werken aan het vervroegen van het treffen.

Op donderdag 9 augustus treedt ook Slovan Bratislava aan in Europa League-verband. De Slowaakse televisie wil de wedstrijden van Slovan Bratislava, dat het opneemt tegen het Oostenrijkse Rapid Wien, én Trencín allebei live uitzenden. De ontmoeting tussen Slovan Bratislava en Rapid Wien begint donderdagavond om 21.00 uur, waardoor Trencín en Feyenoord dan idealiter om 19.00 uur moeten aftrappen.

Volgens De Telegraaf heeft Feyenoord hier echter niet mee ingestemd, waarop Trencín naar de UEFA is gestapt. Via de Europese voetbalbond hoopt de Slowaakse club toch het vervroegde aanvangstijdstip van het treffen veilig te kunnen stellen. Trencín plaatste zich voor de derde voorronde van de Europa League door Górnik Zabrze twee keer te verslaan: 0-1 in Polen, 4-1 in eigen huis. Met Joey Sleegers, Philippe van Arnhem, Desley Ubbink, Aschraf El Mahdioui, Imran Oulad Omar en trainer Ricardo Moniz heeft Trencín de nodige Nederlanders in de gelederen.

Moniz benadrukt in gesprek met De Telegraaf dat het treffen met Feyenoord speciaal is voor zijn ploeg. “Natuurlijk! We hebben in ieder geval niets te verliezen. Door onze manier van voetballen gebeuren er soms verrassende dingen. We hebben nogal wat talentvolle jongens die zich voorgenomen hebben niet als eeuwig talent de boeken in te gaan. We kijken in ieder geval naar Feyenoord uit.”