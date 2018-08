‘Arias heeft het temperament en de drive die passen bij Diego Simeone’

Aad de Mos heeft hoge verwachtingen van Santiago Arias bij Atlético Madrid. De rechtsback verliet PSV donderdag voor een vijfjarig contract en leverde de Eindhovenaren 11,5 miljoen euro op. Volgens analist De Mos is Arias een type speler dat goed tot zijn recht komt in de stijl van trainer Diego Simeone.

"Daar ben ik van overtuigd", reageert De Mos bij RTL 7 op de vraag of Arias gaat slagen in het Wanda Metropolitano. "Arias heeft het temperament en de drive die passen bij Diego Simeone. Simeone houdt van die types." De Mos voegt eraan toe dat Colombianen 'heel goed geïntegreerd' zijn bij Atlético. Spelers als Luis Perea, Jackson Martínez en Radamel Falcao floreerden de afgelopen jaren in Madrid.

"Ze hebben een goed verleden met Colombianen, net als dat PSV een verleden heeft met Brazilianen. Denk aan Radamel Falcao. Dus Arias gaat daar honderd procent slagen, daar ben ik van overtuigd", concludeert De Mos. Arias is gehaald als de opvolger van Sime Vrsaljko, die door Atlético wordt verhuurd aan Internazionale. In de Spaanse hoofdstad gaat Arias naar verluidt 1,6 miljoen euro netto per jaar verdienen.