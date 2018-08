Ten Hag legt passeren Van de Beek uit: ‘Tadic kan ook op ’tien‘’

Erik ten Hag verraste woensdagavond enigszins met zijn opstelling tegen Sturm Graz door Donny van de Beek te passeren op het middenveld. De Oranje-international begon in Oostenrijk op de bank bij Ajax doordat Dusan Tadic aan de aftrap verscheen. Ten Hag legde tegenover de camera van Ziggo Sport uit dat hij ‘flexibeler’ op het middenveld opgesteld wil staan.

"Ik wilde per se twee vleugelspitsen opstellen om de tegenstander daar pijn te doen. Tadic kan op de vleugels en op ‘tien’ spelen, waardoor we een overtal kunnen creëren op het middenveld", aldus Ten Hag, die voor Carel Eiting en Lasse Schöne als controleurs koos.

Tadic viel vorige week in de Johan Cruijff ArenA in de slotfase in tegen Sturm Graz en maakte toen al een uitstekende indruk. Volgens Ten Hag speelt de Servisch international woensdagavond niet op basis van die invalbeurt. "Tadic en Daley Blind zijn sterkhouders en die moeten we langzaam integreren. Daley is nog wat verder weg, want hij heeft weinig gespeeld dit kalenderjaar en heeft een lange vakantie gehad. Maar zo langzamerhand is hij ook klaar om te gaan spelen.”

Frank de Boer, aanwezig als analist in de studio van Ziggo Sport, gaf aan dat de keuze voor Tadic én Ziyech in de ploeg niet alleen aanvallend gunstig is. “Hierdoor hoeft Nicolás Tagliafico op links niet teveel op te komen en blijft het slot op de deur. De backs zijn daardoor niet te vaak weg en staan de twee centrumverdedigers niet vaak alleen, dat hebben ze van vorige week geleerd.”