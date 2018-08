Transfer Witsel op losse schroeven: ‘Ik zie hem graag op 5 augustus terug’

Axel Witsel wordt al weken in verband gebracht met een overstap naar Borussia Dortmund, maar zijn trainer Paulo Sousa verwacht dat de Belgische international gewoon bij Tianjin Quanjian blijft. De coach gaat ervan uit dat Witsel zich volgende week in China meldt en ontkracht dat de middenvelder voor twintig miljoen euro af te halen is. Volgens de Portugese trainer staat er een afkoopsom van twintig miljoen euro in het contract van Witsel, maar die is volgens hem alleen geldig als de Chinese transfermarkt open is.

Volgens diverse media zou de transfer al in kannen en kruiken zijn en zou de Belgisch international, momenteel op vakantie na zijn deelname aan het WK, al medisch gekeurd zijn in Dortmund. Sousa benadrukt dat er geen sprake is van een transfer. “Er is geen nieuws over een vertrek vanuit de club of de speler”, aldus Sousa tegenover ESPN. “Hij komt terug naar ons. Hij is erg belangrijk voor het team. Ik hoop hem op 5 augustus weer te zien op de training. Dan kan hij de rest van het seizoen het team weer helpen.”

Het contract van Witsel in China loopt door tot 1 januari 2020 en volgens Sousa is de clausule over de afkoopsom van Witsel alleen van kracht tijdens de transferperiode, die in China op 13 juli dicht ging. “Er staan veel speciale clausules in het contract, maar iedere transfer moet bij ons vroeg in de transferperiode plaatsvinden. De transferwindow in China is dicht”, aldus Sousa.

De club uit de Super League nam de 96-voudig international van België in de winter van 2017 voor twintig miljoen over van Zenit Sint-Petersburg. Witsel speelde 47 officiële wedstrijden voor Tianjin en daarin was hij goed voor zes doelpunten en drie assists.