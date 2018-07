‘Ik heb geen recht van spreken, mijn toekomst ligt zeker bij Ajax’

Kasper Dolberg liep in de laatste wedstrijd van afgelopen jaar een hardnekkige voetblessure op, waardoor hij maanden aan de kant stond. Een periode om snel te vergeten voor de Deen, die momenteel kampt met een buikwandblessure. Dolberg vond het verschrikkelijk om in het krachthonk te zijn, terwijl zijn ploeggenoten naar buiten gingen om te trainen.

“Ik heb een paar keer een terugslag gehad, dat is mentaal wel zwaar. Je werkt ergens naartoe, naar het moment dat je weer op het veld iets met de bal kunt doen, maar in plaats van de stijgende lijn moest ik weer meer geduld hebben”, blikt Dolberg in gesprek met Voetbal International terug op deze periode. “Ik miste ook het gevoel van een voetbalweek. De opbouw richting het weekend, waarin de wedstrijd centraal staat. Als geblesseerde speler gaat alles zo tergend langzaam voorbij.”

Dolberg zag bovendien hoe Ajax worstelde en uiteindelijk het seizoen zonder prijs afsloot. “Het was al met al gewoon een teleurstellend jaar.” Een uitstekend eerste jaar werd zodoende opgevolg door een moeizaam tweede seizoen. “Beide jaren hebben me sterker gemaakt en dat wil ik komend seizoen laten zien. Het voelt ook in bepaalde mate als een nieuwe start. Het plezier moet terugkeren in mijn spel, net zoals dat voor de ploeg geldt”, benadrukt de Deens international.

“Ik wil elke week spelen, met doelpunten belangrijk zijn, weer die flow voelen dat alles lukt. Door mijn afwezigheid vanwege een blessure merk ik dat ik nu al extra geniet als ik op het veld sta. Ik weet dat het niet zomaar vanzelfsprekend is als je helemaal fit bent. Soms heb je dat zelf niet in de hand. Nu wil ik er alles aan doen om fit te worden, te blijven en mezelf weer te laten zien, vooral met doelpunten.”

Dolberg ziet zich na 31 augustus niet voor een andere club spelen. “Ik wil hier blijven, presteren, de mensen weer iets moois laten zien. Daarom ben ik ook totaal niet bezig met de transferperiode, van mij mag het 1 september zijn. Ik heb ook geen recht van spreken na afgelopen jaar, het is prima zo. Mijn toekomst ligt de komende tijd zeker in Amsterdam.”