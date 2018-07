Brama foetert: ‘Dat is pijnlijk, dat was mij van te voren niet verteld'

Wout Brama liet in gesprek met RTV Oost weten dat hem ‘een ander plaatje’ is voorgeschoteld over de situatie van FC Twente dan dat de werkelijkheid betreft. De middenvelder herhaalt tegenover Voetbal International dat de club uit Enschede nog niet op oorlogssterkte is om promotie naar de Eredivisie af te dwingen.

De routinier liet zijn contract bij het Australische Central Coast Mariners ontbinden om terug te keren naar zijn oude club. Brama baalt dan ook dat hij te weinig kwaliteit ziet bij de Tukkers. “Ik sta nog volledig achter mijn keuze. Dit is de prachtigste club waar ik voor kan spelen, maar ik heb wel wat opgegeven in Australië. Toen ik hier tweeënhalve maand geleden heb getekend, is mij een plaatje voorgeschoteld wat positiever was dan wat ik nu in de realiteit zie.”

Brama stelt dat de verwachting was dat Twente veel sneller kon schakelen om spelers te halen. “Een paar weken later was de club bijna failliet. Dat is pijnlijk. Dat was mij van te voren bijvoorbeeld niet verteld.” De 31-jarige middenvelder zegt dat de selectie op veel posities nog versterkt moet worden. “Daar is het wachten op en het duurt lang. Te lang? Ja, dat vind ik wel.”

“Het heeft ook met financiën te maken, maar het liefst had ik vier weken geleden al met een voltallige selectie op het veld gestaan. Er moet kwaliteit komen. Zorgvuldigheid is daarbij ook zeker geboden. Het geld kunnen we maar één keer uitgeven. Ik heb liever dat aankopen twee weken later komen en dat ze goed zijn, dan twee weken eerder en slecht”, besluit Brama.