ADO onderhandelt in Friesland: ‘Er zijn nog wel wat andere namen’

ADO Den Haag nam onlangs afscheid van Björn Johnsen, die voor het recordbedrag van ruim twee miljoen euro naar AZ verkast. Als vervanger van de Amerikaanse Noor hebben de Hofstedelingen Henk Veerman van sc Heerenveen op het oog. De twee clubs zijn momenteel met elkaar in gesprek, al is er nog geen sprake van een akkoord.

“Iedereen weet wel wat wij willen. Of dat lukt, weet ik niet. Als het niet lukt, gaan we weer verder. Er zijn nog wel wat andere namen natuurlijk. Het is afwachten. Bij ADO is het niet zo dat we grote transfersommen kunnen betalen, dat is ook een feit”, legt trainer Alfons Groenendijk uit aan FOX Sports. Veerman past goed in het plaatje dat de oefenmeester voor ogen heeft voor het aankomende seizoen.

“Wij doen alleen iets als het echt iets toevoegt aan onze groep. Dat was ook zo met Dion Malone, waarvan ik zeker wat dat hij iets toevoegt. Dat gaat ook zo bij de spitsen. Veerman is voor ons een prima optie, het zou mooi zijn als dat zou lukken”, gaat hij verder. Of het van een snel akkoord gaat komen is echter nog maar de vraag, aangezien Omrop Fryslân weet te melden dat de twee partijen zich momenteel twee ton uit elkaar bevinden.

ADO zou bereid zijn om 450 duizend euro te betalen voor de 27-jarige Veerman, wiens contract nog een jaar doorloopt. Heerenveen zou echter 650 duizend euro willen incasseren en Groenendijk weet dat de financiële mogelijkheden in Den Haag beperkt zijn: “We willen in de toekomst onze eigen broek ophouden. Dus ik ga niet lopen zeuren of klagen. We moeten creatief zijn, dat zijn we bij ADO. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”