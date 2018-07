‘Inter bereikt miljoenenakkoord; transfer Arias in stroomversnelling’

Sime Vrsaljko staat op het punt om Atlético Madrid in te ruilen voor Internazionale, zo melden verschillende journalisten van Sky Italia maandag. Inter gaat naar verluidt 6,5 miljoen euro betalen om de rechtsback te huren, plus 500.000 euro aan bonussen, waarna de 26-jarige Kroaat voor 17,5 miljoen euro met een koopoptie definitief kan worden ingelijfd.

De vleugelverdediger, die afgelopen WK actief was voor zijn land en de finale bereikte, zou zelf ook wel oren hebben naar een transfer naar de Italiaanse topclub, waardoor een overgang lonkt. De aanstaande stap van Vrsaljko kan gevolgen hebben voor Santiago Arias, die naast Napoli ook op in de belangstelling zou staan van los Colchoneros.

Sky Italia meldt dat de mogelijke overstap van de rechtsback naar de club van trainer Diego Simeone in een stroomversnelling is geraakt. Arias zou binnen enkele uren al definitief kunnen verkassen naar Madrid. In het Wanda Metropolitano zou hij de opvolger moeten worden van Vrsaljko. De inmenging van de Europa League-winnaar zou een lelijke streep door de rekening kunnen vormen voor Napoli.

De Italiaanse topclub aast al lange tijd op de 45-voudig international van Colombia, die maandag ontbrak op de officiële elftalfoto van PSV. Voorzitter Aurelio De Laurentiis vertelde eerder dat hij ervan uitging dat de komst van Arias snel afgerond zou worden: “Ik geloof dat de deal zich in de laatste minuten bevindt. We zijn nog aan het onderhandelen”, zei de president van Napoli bij Radio Kiss Kiss Napoli.