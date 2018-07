‘Hij had Van Leeuwen dus ordinair voorgelogen over de situatie bij Twente’

FC Twente degradeerde vorig seizoen uit de Eredivisie en werd dankzij een miljoeneninjectie van de gemeente en investeerders overeind gehouden. Onder het bewind van algemeen directeur Erik Velderman en technisch directeur Ted van Leeuwen moet de club weer teruggebracht worden naar het hoogste niveau. Ton Boot is echter niet te spreken over het functioneren van Velderman.

De voormalig basketballer en basketbaltrainer schrijft in zijn column in De Telegraaf dat het optreden van Velderman op televisie ‘dubieus’ is. “Elke keer komt de man knullig in beeld en verkondigt hij vaagheden en misleidt hij zijn toehoorders”, aldus Boot, die erop wijst dat de nieuwe technisch directeur Van Leeuwen zich rot geschrokken is van de situatie bij FC Twente. “Velderman, die samen met de raad van commissarissen het personeel aanneemt, had dus kennelijk Van Leeuwen ordinair voorgelogen over de situatie bij de Twentse club.”

“Zelfingenomen, stoer, liegen, hij gebruikt communicatie niet als informatiemiddel maar als manipulatiemiddel. Een tweede serieuze conclusie is dat de algemeen directeur in de anderhalf jaar dat hij aan het bewind is ernstige, verwijtbare fouten heeft gemaakt. De schuld kan niet elke keer op het verleden worden afgeschoven”, vervolgt de columnist. Hij vraagt zich af of er nu daadwerkelijk gesaneerd wordt bij FC Twente en wijst op het salaris van hoofdtrainer Marino Pusic. “Het gemiddelde salaris van een Eerste Divisie-trainer is ver onder de 100.000 euro per jaar.”

“Er is een groot aanbod van zeer goede trainers die voor dit comfortabele salaris als hoofdcoach bij de FC aan de gang willen gaan. Over voormalig assistent Pusic wordt trouwens in Twente hardnekkig gefluisterd dat hij voormalig hoofdcoach Gertjan Verbeek een mes in de rug heeft gestoken”, concludeert Boot. “Feit is in elk geval dat de vorige twee trainers zijn ontslagen en hij, ondanks dat hij als belangrijke assistent medeverantwoordelijk was voor het echec van FC Twente, nu hoofdtrainer is.”