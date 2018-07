Cassierra belandt op de bank in Groningen: ‘Hij is de diepe spits’

Mateo Cassierra hoopt bij FC Groningen waardevolle ervaring op te doen in de Eredivisie, maar de aanvaller moet voorlopig Tom van Weert voor zich dulden. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur van trainer Danny Buijs.

“Tom is de diepe spits, maar het kan ook zijn dat Mateo daar nog een keer omheen gaat spelen”, aldus Buijs na de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen (0-0) tegen FOX Sports. “We zijn uitermate tevreden over hem (Cassierra, red.), alleen heeft hij fysiek wat ongemak gehad.”

“We gaan hem in het seizoen nog keihard nodig hebben, maar Tom is nog net iets verder.” De 21-jarige Cassierra maakte in de zomer van 2016 voor vijfenhalf miljoen euro de overstap van Deportivo Cali naar Ajax, maar werd door meerdere trainers niet goed genoeg bevonden voor het eerste elftal.

Cassierra maakte zijn minuten voornamelijk bij de beloften en in de huidige Keuken Kampioen Divisie scoorde hij 29 keer in 46 wedstrijden. Het contract van de Colombiaan loopt in de Johan Cruijff ArenA nog tot medio 2021 door.