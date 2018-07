Van Hanegem: ‘We moeten niet zo raar doen over Robin van Persie’

Willem van Hanegem pleit voor een 'vrije rol' voor Robin van Persie bij Feyenoord. De aanvaller sukkelde het afgelopen halfjaar met zijn fitheid, maar lijkt in topconditie te beginnen aan het nieuwe seizoen. Van Persie startte zondagmiddag in de basis voor het oefenduel met Levante en zou volgens Van Hanegem altijd een basisplek moeten hebben.

De Kromme vindt dat trainer Giovanni van Bronckhorst anders moet omgaan met Van Persie dan hij doet met andere spelers. "Je moet zulke spelers een vrije rol spelen. Anderen moeten zich daar gewoon aan aanpassen", stelt Van Hanegem bij FOX Sports. "Ik heb rond het afscheid van Dirk Kuyt even met hem gesproken en hij begreep wat ik bedoelde. Wat ik bedoel: voor hem is het peanuts om de bal aan te nemen, weg te draaien en raak te schieten. Wij kwijlen dan alsof het iets uitzonderlijks is, maar nee: hij heeft die kwaliteiten gewoon. Dan moeten wij niet zo raar doen."

"Het is zijn spel. Ik zou altijd met hem starten en als het dan niet gaat, kun je hem wisselen", legt Van Hanegem uit. "Maar hij is niet het type dat, als het moeizaam gaat, erin komt, zijn mouwen opstroopt en erin vliegt. Het is daarom het meest logisch om gewoon met hem te starten en te kijken hoe lang het duurt." Van Persie kwam in de tweede seizoenshelft van de vorige jaargang tot twaalf competitiewedstrijden voor Feyenoord, waarvan acht als invaller. RVP noteerde vijf doelpunten.