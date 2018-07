James stelt mening bij: ‘Ik dacht dat de Bundesliga slechter zou zijn’

James Rodríguez heeft geen plannen om Bayern München te verlaten. De middenvelder wordt deze maand in verband gebracht met een rentree bij Real Madrid, maar zegt zich goed te voelen in Duitsland. Bayern huurt James in principe nog een seizoen van de Koninklijke en heeft een optie tot koop. Als die wordt gelicht, die de Colombiaan zichzelf nog jarenlang voor Bayern voetballen.

James is in de Verenigde Staten, waar Bayern deelneemt aan de International Champions Cup. Feitelijk is hij echter nog altijd op vakantie; de spelmaker doet niet mee aan de wedstrijden en traint vanaf komende week mee. In gesprek met de internationale pers zegt James dat zijn toekomst bij Bayern ligt. "Er zijn veel geruchten en er wordt over veel clubs gesproken, maar ik denk nu aan Bayern. Dat is mijn heden en ik ben hier gelukkig", aldus de 27-jarige international.

"Ja, waarom niet?", reageert James op de vraag of hij openstaat voor een langer verblijf bij Bayern, als de club gebruikmaakt van de optie tot koop. "Bayern is een grote club, een absolute topclub. Ik ben hier op mijn plek. Waarom zou ik hier niet jaren kunnen blijven? Als ze mij hier willen hebben, dan ben ik daar dankbaar voor. Bayern heeft me vertrouwen gegeven en ik voel de liefde van de club. Het zou een goede optie zijn om hier nog jaren te blijven."

Vorig seizoen was James goed voor 7 doelpunten en 11 assists in 23 competitieduels. Sinds hij in de Bundesliga speelt, heeft hij zijn mening over de competitie bijgesteld. "Het is een sterke competitie en je speelt altijd in volle stadions. De atmosfeer is altijd goed. Ik geniet van deze competitie", vertelt hij. "Ik had verwacht dat het slechter zou zijn, maar het niveau is goed. De Bundesliga wordt buiten Duitsland niet vaak bekeken, dus daarom zeg ik dat. Als je erin speelt, kijk je er anders tegenaan. Voor mij is het een topcompetitie."