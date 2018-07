‘Spaanse grootmacht identificeert Arias als opvolger van WK-finalist’

Santiago Arias lijkt al geruime tijd op weg naar Napoli, maar daar zou op korte termijn weleens verandering in kunnen komen. In navolging van Sky Italia meldt De Telegraaf vrijdagmiddag ook dat de rechtsback van PSV op de radar van Atlético Madrid is verschenen. Los Colchoneros zouden zich al in Eindhoven hebben gemeld om te informeren naar de Colombiaan.

PSV gaat ervan uit dat de 26-jarige Arias deze zomer vertrekt en heeft daar alvast op ingespeeld door Denzel Dumfries op te pikken bij sc Heerenveen. De kampioen van Nederland wil tussen de tien en vijftien miljoen euro incasseren voor de 45-voudig international, die zich na een prima seizoen in de Eredivisie en een overtuigend optreden op het WK verder in de kijker heeft gespeeld bij een aantal grote Europese clubs.

In het Wanda Metropolitano zou Arias de opvolger moeten worden van Sime Vrsaljko, die op zijn beurt voor een overstap naar Internazionale staat. Atlético verhuurt de Kroatisch international waarschijnlijk het aankomende seizoen voor acht miljoen euro aan i Nerazzurri, waarna hij voor achttien miljoen extra definitief de overstap kan maken. La Gazzetta dello Sport bericht vrijdag dat de overstap van de verliezend WK-finalist zo goed als afgerond is.

De inmenging van de Europa League-winnaar zou een lelijke streep door de rekening kunnen vormen voor Napoli. Voorzitter Aurelio De Laurentiis vertelde woensdag immers nog dat hij ervan uitging dat de komst van Arias snel afgerond zou worden: “Ik geloof dat de deal zich in de laatste minuten bevindt. We zijn nog aan het onderhandelen”, liet hij optekenen bij Radio Kiss Kiss Napoli.