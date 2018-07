Frenkie de Jong: ‘Ik heb nu zoiets van: ‘van mij hoeft het allemaal niet meer’’

Frenkie de Jong wordt al maanden in verband gebracht met Barcelona. De verdediger annex middenvelder van Ajax is trots op de interesse uit Spanje, maar de massale aandacht die hij nu krijgt is hij liever kwijt dan rijk.

“Er komen wel veel berichten langs, dat klopt”, erkende De Jong in gesprek met Voetbal International. “Hoe het nou echt zit? Ik ben gewoon speler van Ajax. Op dit moment kan ik daar heel weinig over zeggen. Er is natuurlijk wel interesse, dat heeft iedereen wel door. Maar zoals ik al zei, ik ben gewoon speler van Ajax.”

De Jong weet dat hij vrijwel dagelijks op de voorpagina van een Catalaanse sportkrant staat. “Ik krijg het ook doorgestuurd. In het begin is het wel leuk natuurlijk, maar nu heb ik langzamerhand zoiets van: van mij hoeft het allemaal niet meer. Of ik er genoeg van heb? Nee, ze mogen schrijven wat ze willen. In het begin vond ik het wel grappig dat ik in Spanje op een voorpagina stond, maar nu heb ik niet meer zoiets als: wat leuk.”

De Jong was eerder deze zomer enkele dagen in Barcelona om vakantie te vieren. “De mensen die Barcelona kennen, weten allemaal wel dat het een mooie stad is. Lekker weer. Je hebt stad en strand. Dus dat is ook top.” Hij kon gewoon rustig over straat. “Als ik werd aangesproken, waren het vooral Nederlanders. En een paar Spanjaarden.”

Dat Xavi lovend was over zijn kwaliteiten, vond hij daarentegen wel leuk om te lezen. “Ik kreeg het doorgestuurd. Als hij zoiets zegt, dan kun je wel net doen alsof… Maar het is gewoon mooi.”