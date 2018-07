'Sporting pikt transfer niet en stapt naar FIFA met twee argumenten’

Atlético Madrid maakte woensdag bekend dat de club zich heeft versterkt met Gelson Martins. De buitenspeler komt transfervrij over, nadat Martins zijn contract bij Sporting heeft laten ontbinden nadat een groep van ongeveer vijftig supporters op het trainingscomplex de confrontatie zocht met de selectie en staf van de Portugese topclub.

Bij de bekendmaking van de transfervrije overstap meldden diverse Spaanse media dat Sporting naar de FIFA zou stappen om een stokje te steken voor de transfer. Marca meldt nu dat de club inderdaad de wereldvoetbalbond heeft ingeschakeld in een poging de buitenspeler te behouden. De Portugese topclub draagt verschillende argumenten aan.

De belangrijkste reden waarom Martins niet zomaar zijn contract kan laten ontbinden en kan overstappen naar een andere club, zou volgens Sporting zijn dat de speler afgelopen mei niet eens aanwezig was bij het incident met de hooligans. Op basis daarvan heeft de 23-jarige aanvaller helemaal geen recht om zijn contract te laten ontbinden, zo klinkt het.

Sporting wijst naar verluidt ook op het feit dat Atlético wekenlang in onderhandeling met de club was, wat zou aantonen dat de Spanjaarden wisten dat er 'gewoon' betaald moest worden. Atlético zou vijftien miljoen euro plus vijftig procent van het bedrag bij een toekomstig verkoop hebben aangeboden, terwijl Sporting twintig miljoen wilde zien. De Portugezen zouden daarbij ook de diensten van Luciano Vietto en André Moreira hebben geweigerd.