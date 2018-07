Ibrahimovic ‘betuigt spijt’: ‘Het zou voor de PL gevaarlijk zijn geweest’

Zlatan Ibrahimovic besloot Manchester United in maart te verlaten voor een dienstverband bij Los Angeles Galaxy. De spits baalt dat hij een relatief korte periode werkzaam is geweest bij de Engelse grootmacht, zo geeft hij aan in gesprek met Sky Sports. Als hij eerder naar de Premier League was gekomen, hadden de fans in Engeland nog meer van hem kunnen genieten, aldus de spits zelf.

"Het spijt me voor de fans. Als ze me jonger hadden gezien, hadden ze een andere leeuw gezien", begint de Zweedse aanvaller. "Het zou voor de Premier League gevaarlijk zijn geweest, aangezien ik ze als ontbijt had opgevreten, in plaats van als lunch. Maar ik kwam. Ze wilden mij hebben. Ik heb ze mezelf (als cadeau, red.) gegeven en nam de boel over. Been there and done that."

"Ik heb meer tijd nodig om mijn gevoelens over de club te uiten, maar laten we beginnen met mijn dankwoord uit te brengen aan de fans. Wat ze hebben gedaan, is geweldig. Ik hoop dat ze net zo gelukkig zijn als ik ben. Ik heb zoveel mogelijk geleverd als ik kon, voor zolang ik kon. Toen ik geblesseerd raakte, kreeg ik ook steun, maar dan op een andere manier."

"De fans hebben altijd achter mij gestaan en achter mijn ploeggenoten. Zij zijn speciaal. Overal waar ik rood zie, denk ik aan Manchester United. Het zal in de geschiedenisboeken blijven staan, maar zal ook onderdeel blijven uitmaken van mijn carrière. Als ik terugkijk op mijn tijd bij United, doe ik dat met een lach. Ik wens ze alle succes toe in de toekomst", besluit Ibrahimovic.