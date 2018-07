L'Équipe: 'Girondins Bordeaux wendt zich na vertrek van Malcom tot PSV'

Zijn transfer is sinds maandagavond omgeven door mysterie, maar duidelijk is dat Malcom volgend seizoen niet meer bij Girondins Bordeaux voetbalt. In de zoektocht naar een vervanger zijn de Fransen volgens L'Équipe uitgekomen in Nederland. De naam van Steven Bergwijn wordt genoemd door het Franse weekblad, al zou PSV niet willen meewerken aan een transfer.

Maandagavond maakten Girondins en AS Roma melding over een transfer van Malcom. De Braziliaanse buitenspeler zou voor een bedrag van 36 miljoen euro overstappen naar Italië, maar op het laatste moment zou Barcelona tussenbeide zijn gekomen met een bod van 41 miljoen euro. Girondins ziet dus een kans om meer over te houden aan het vertrek van Malcom. Bovendien staat verdediger Pablo op het punt om voor twaalf miljoen euro te verkassen naar FC Krasnodar, waardoor veel geld zou vrijkomen in Bordeaux.

Volgens L'Équipe heeft de Ligue 1-club, die vorig jaar al interesse had in Luuk de Jong, serieuze biedingen gedaan voor spelers op vier verschillende posities: een centrale verdediger, een defensieve middenvelder, een rechtsbuiten en een spits. Daarna wordt de naam van Bergwijn genoemd, maar het is onduidelijk of voor hem een bod is gedaan: de PSV'er is immers een linksbuiten die ook als spits kan opereren. Vorige week kondigde Bergwijn nog aan bij PSV te blijven. Zijn contract in het Philips Stadion loopt nog drie jaar door.

Eerder meldde het Eindhovens Dagblad dat PSV meer dan twintig miljoen euro vraagt voor de twintigjarige aanvaller. Vorige maand schreef De Telegraaf nog dat de jongeling kan rekenen op interesse uit de Premier League, Bundesliga, Serie A en de Ligue 1. Onder meer Arsenal, Liverpool en Tottenham Hotspur zouden Bergwijn in de gaten houden. De jeugdexponent was tot dusver goed voor 63 competitieduels en 10 doelpunten voor PSV.