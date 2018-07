Campagne gelanceerd voor standbeeld Cruijff: ‘Een inspirator voor iedereen’

Als het aan de werkgroep 'deze man verdient een standbeeld' ligt, krijgt het standbeeld van Ajax-icoon Bobby Haarms bij de Johan Cruijff ArenA gezelschap van een standbeeld van Johan Cruijff. De werkgroep wil binnen twee jaar een standbeeld van de legendarische oud-voetballer.

Na het overlijden van Cruijff in maart 2016 zijn veel initiatieven gestart om hem te eren, waaronder het traject om de naam van het Ajax-stadion te wijzigen. Per 2018/19 heet het stadion officieel de Johan Cruijff ArenA, maar de werkgroep wil ook alles in het werk stellen om een standbeeld te realiseren. De komende tijd vraagt men 'op allerlei manieren' aandacht voor de actie.

Woensdag, rondom de wedstrijd tegen Sturm Graz, vindt 'de aftrap' van de campagne plaats. Bovendien kunnen supporters een donatie doen via de website van de werkgroep. De werkgroep schat circa 75.000 euro nodig te hebben om het beeld te realiseren, te onderhouden en te verzekeren. Bij een nog te bepalen thuiswedstrijd van Ajax wil men een collecte doen.

"Het staat voor ons buiten kijf dat Cruijff de beste voetballer is die Ajax en Nederland ooit heeft voortgebracht. Tevens is hij een inspirator voor ons allemaal", vertelt Herjan Pullen namens de werkgroep. “Cruijff heeft Ajax, de club waar wij zo trots op zijn, wereldwijd op de kaart gezet. Deze man verdient een standbeeld.” Overigens staat bij het Olympisch Stadion al een standbeeld van Cruijff en heeft de oud-international een beeld in Zeist.