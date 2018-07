Van der Sar: ‘Aantrekken Tadic is duidelijk een verandering van filosofie’

Ajax versterkte zich onlangs met Dusan Tadic. De Servisch international kon zijn contract verlengen bij Southampton en had de clubs voor het uitkiezen, maar wilde altijd al graag voor Ajax spelen. De Amsterdammers betalen maximaal 13,7 miljoen euro voor de 29-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler. In onderstaande video gaat algemeen directeur Edwin van der Sar in op het aantrekken van Tadic en onderbouwt hij de keuze voor zijn komst.