‘Özil maakt zijn mooiste doelpunt tegen het fascistische virus’

Mesut Özil stopte zondagavond als international van Duitsland. Dat nieuws is maandag het gesprek van de dag en ook in de politieke arena laat men zich uit over het afscheid van de aanvallende middenvelder van de nationale ploeg.

De 29-jarige Özil krijgt veel bijval, maar Cem Özdemir, de voormalige partijvoorzitter van de Duitse Groenen, is kritisch: “Het is respectloos naar degenen toe die in Turkije worden beboet of willekeurig in de gevangenis worden gesmeten, om met alleenheerser Erdogan te poseren. Ik respecteer alleen maar democraten”, aldus Özdemir in gesprek met BILD.

“Ik ben blij dat veel in Duitsland wonende Duitse Turken zich uitspreken voor een democratisch Turkije. Özil heeft hen in zijn rolmodelfunctie geen recht gedaan. Het is zeer te betreuren hoe Özil zich nu uitdrukt.” Paul Ziemiak, de voorzitter van de jongerenafdeling van CDU, zegt dat er ‘geen enkel verstandig iemand’ is die wil dat Özil zijn afkomst ‘ontkent’.

“Maar om te beweren dat een foto met Erdogan, in het midden van de Turkse verkiezingscampagne, zonder enige politieke intenties is gemaakt, dat is naïef.” Justitieminister Katarina Barley maakt zich zorgen, zo schrijft ze op Twitter: “Het is een alarmsignaal wanneer een grote Duitse voetballer als Özil zich vanwege racisme niet meer gewenst en door de DFB niet meer vertegenwoordigd voelt.”

In Turkije heeft de politiek ook al gereageerd op het interlandpensioen van Özil, die 92 interlands achter zijn naam heeft staan en daarin tot 23 doelpunten kwam. “Wij ondersteunen de eervolle houding van onze broer Mesut Özil van harte”, zo wordt Mehmet Kasapoglu, de minister van Sport en Jeugdzaken, geciteerd. Justitieminister Abdulhamit Gül ‘feliciteert’ Özil met zijn beslissing om zich terug te trekken van die Mannschaft.

“Hiermee maakt hij zijn mooiste doelpunt tegen het fascistische virus. Moge je weg en het geluk voor je openstaan”, aldus Gül. Presidentieel woordvoerder Ibrahim Kalin bedankt Özil dat hij met Erdogan op de foto wilde gaan: “Maar moet je je voorstellen hoeveel druk men op Özil tijdens dit hele proces heeft uitgeoefend. Waar is de beleefdheid, tolerantie en het pluralisme gebleven…?”, aldus de zegsman van de president op de social media.