Cavlan: ‘Ze wisten dat ik transfervrij was, maar ik ga zelf niet bellen’

Caner Cavlan is terug in Nederland, maar niet in dienst van De Graafschap. Hoewel de promovendus een vleugelverdediger zoekt, lieten ze de transfervrije Cavlan deze zomer links liggen. Hij kon zodoende tekenen bij concurrent FC Emmen. "Ik heb nooit wat gehoord van De Graafschap", zegt de geboren Doetinchemmer in de Gelderlander.

Cavlan kwam tussen 2011 en 2015 tot 47 wedstrijden voor De Graafschap. Daarna stapte hij over naar sc Heerenveen, waarvoor de linkspoot 38 keer in actie kwam in competitieverband. De Friezen verhuurden hem aan Sanliurfaspor en Boluspor; deze zomer kon hij transfervrij overstappen naar Emmen. "De Graafschap wist dat ik transfervrij was, maar ik ga de club natuurlijk niet zelf bellen. Ze weten wie ik ben", zegt Cavlan.

"Ik woon nog steeds in Doetinchem en veel mensen spreken me de laatste tijd aan. Ze snappen niet goed waarom ik bij FC Emmen voetbal en niet bij De Graafschap", aldus de multifunctionele verdediger, die zegt in Turkije een completere speler te zijn geworden. Hij had er 'best' willen blijven. "Maar ik heb er een dochtertje bij gekregen en mijn vrouw wilde graag dicht bij haar familie zijn. En ik vind het zelf ook weer leuk om terug te zijn in Nederland."

Met Emmen hoopt Cavlan zich te handhaven in de Eredivisie. De Drentse club promoveerde voor het eerst in de clubgeschiedenis naar het hoogste niveau. "Het leeft enorm, ik geloof dat het stadion al bijna uitverkocht is. Het is voor mij en de club een heel mooi podium om te laten zien dat we op dit niveau thuishoren. Ik denk dat we een aardig elftal hebben dat nog wel eens kan gaan verrassen."